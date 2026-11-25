24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Devlet Tiyatroları tarafından hazırlanan özel sergi, Ankara'da sanatseverlerle buluştu. DT arşivinden derlenen fotoğrafların yer aldığı sergi, CSO Ada Ankara Fuaye Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

1974 yılından bugüne öğretmen temalı oyunlardan seçilen karelerin sergilendiği etkinlikte, tiyatro sahnesinde öğretmenlik mesleğini konu alan eserlerin yanı sıra Türk tiyatrosuna katkı sunan usta isimlerin yaşam öykülerine de yer veriliyor.

ÖĞRETMENLERE VEFA MESAJI

DT Başrejisörü Esat Tanrıverdi, serginin açılışında yaptığı açıklamada, Öğretmenler Günü'nün herkes için özel bir anlam taşıdığını belirterek kendilerini yetiştiren öğretmenleri unutmadıklarını göstermek istediklerini söyledi.

Türkiye genelindeki Devlet Tiyatroları sahnelerinde oynanan eserlerde görev alan sanatçıların, kendi öğretmenlerini bulundukları şehirlerdeki sahnelere davet ettiklerini aktaran Tanrıverdi, serginin de bu vefa anlayışının bir parçası olduğunu ifade etti.

Sergide, Devlet Tiyatroları bünyesinde sahnelenen öğretmen temalı oyunlardan fotoğrafların yanı sıra tiyatro ve konservatuvarlarda öğrenci yetiştirmiş usta hocaların da anıldığını belirten Tanrıverdi, şu ifadeleri kullandı:

"Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz."

Tanrıverdi, serginin 1 Aralık'a kadar CSO Ada Ankara'da ziyaret edilebileceğini belirterek sanatseverleri etkinliğe davet etti.

13 FARKLI OYUNDAN ÖZEL KARELER

DT Sanat Teknik Müdürü ve serginin küratörü Hakan Dündar ise çalışmanın Devlet Tiyatroları arşivinde bulunan fotoğraflardan hazırlandığını söyledi.

1973-1974 sezonunda ilk kez sahnelenen Çalıkuşu oyunundan bugüne kadar öğretmen temalı eserlerden seçilen fotoğrafların sergide yer aldığını belirten Dündar, oyunların konuları ve görev alan sanatçıların bilgilerinin de ziyaretçilere sunulduğunu aktardı.

Sergide toplam 13 farklı oyundan fotoğrafların bulunduğunu kaydeden Dündar, "Sahneye Yol Açanlar" başlığı altında Türk tiyatro tarihinin önemli usta hocalarının portrelerine ve kısa özgeçmişlerine de yer verildiğini ifade etti.

SERGİ TÜRKİYE'Yİ GEZECEK

Devlet Tiyatrolarının 60'tan fazla sahnesi ve yerleşik bölgesi bulunduğunu hatırlatan Dündar, serginin yıl boyunca Türkiye genelindeki bu merkezleri dolaşarak sanatseverlerle buluşacağını bildirdi.

Öte yandan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Devlet Tiyatrolarının Türkiye genelindeki sahnelerinde sergilenen oyunlar öğretmenlere ücretsiz sunuluyor.

Serginin açılışına DT Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan ve Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz da katıldı.