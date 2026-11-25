Futbol sahalarında ender rastlanan mücadele örneklerinden biri Deniz Gül'den geldi. Rakibinin müdahalesine rağmen pozisyonu bırakmayan genç futbolcu, tekmeye kafa atarak attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Attığı golle takımına üç puanı kazandıran Deniz Gül, mücadelesiyle futbolseverlerin takdirini topladı. Yaşadığı müdahalenin ardından geçmiş olsun dilekleri iletilen genç oyuncunun, bu golle moral kazanarak performansını daha da ileriye taşıması temenni edildi.

Deniz Gül'ün sahadaki azmi, mücadeleci ruhu ve karakteri de futbolseverlerden alkış aldı.

Deniz Gül Kimdir?

Deniz Gül, 2 Temmuz 2004 doğumlu, Türk Milli Takımı ve Galatasaray forması giyen genç bir santrfor. İsveç'in başkenti Stockholm'de dünyaya gelen futbolcu, Türk baba ve İsveçli annenin çocuğudur. 22 yaşındaki oyuncu, fiziksel özellikleri ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.