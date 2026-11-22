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A Erkek Milli Takımı'nda sakatlıklar nedeniyle kadro değişikliğine gidildi. Yavuz Gültekin ve Yiğitcan Saybir, yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Basketbol Takımı, İtalya ve İzlanda karşılaşmaları öncesindeki hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak.

A Erkek Milli Takımı'nda sakatlıklar nedeniyle kadro değişikliğine gidildi. Yavuz Gültekin ve Yiğitcan Saybir, yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Basketbol Takımı, İtalya ve İzlanda karşılaşmaları öncesindeki hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak.

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