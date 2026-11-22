FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Basketbol Takımı, İtalya ve İzlanda karşılaşmaları öncesindeki hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak.
Ay-yıldızlı ekip, kritik grup maçları öncesinde çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.
Milli Takım'da İki Eksik
A Erkek Milli Takımı'nda sakatlıklar nedeniyle kadro değişikliğine gidildi. Yavuz Gültekin ve Yiğitcan Saybir, yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Basketbol Takımı, İtalya ve İzlanda karşılaşmaları öncesindeki hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak.
Ay-yıldızlı ekip, kritik grup maçları öncesinde çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.
Milli Takım'da İki Eksik
A Erkek Milli Takımı'nda sakatlıklar nedeniyle kadro değişikliğine gidildi. Yavuz Gültekin ve Yiğitcan Saybir, yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.