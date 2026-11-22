Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka, iç saha performansıyla rakiplerine gözdağı veriyor. Deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan İzmir temsilcisi, kendi sahasında ise başarılı sonuçlara imza attı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda taraftarının desteğini arkasına alan yeşil-kırmızılılar; Galatasaray, Çayırova Belediyesi, Beşiktaş ve son olarak Yukatel Denizli Basket'i mağlup etti. Karşıyaka, evinde oynadığı 5 maçta yalnızca Fenerbahçe karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Karşıyaka'dan 9. Haftada 5. Galibiyet

Son olarak Yukatel Denizli Basket'i 82-79 mağlup eden Karşıyaka'da başantrenör Nenad Markovic, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Mücadelede bekledikleri zorluklarla karşılaştıklarını belirten Markovic, takımın performansından ve yaşanan sakatlıklardan söz etti.

Markovic, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tam olarak böyle bir maç bekliyordum. Daha üçüncü dakikadan itibaren tüm hafta boyunca korktuğum şeyin başımıza geldiğini anladım. Buraya geldiğimizde yaptığımız çalışmalara rağmen birçok oyuncumuz beklentilerimizin altında kaldı. Sakatlıklar da elbette çok beklenmedik durumlardı, bunu da söylememiz gerekiyor."

Markovic'ten Dikkat Çeken Mesaj

Ligde 9. hafta itibarıyla 5. galibiyetlerini aldıklarını hatırlatan Markovic, elde edilen sonucun değerli olduğunu vurguladı.

Takımın bazı konulara yaklaşımını değiştirmesi gerektiğini de dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Dokuzuncu haftada beşinci galibiyetimizi aldık, bence bu çok değerli. Ayrıca belirtmeliyim ki bazı durumlara yaklaşırken artık farklı bir zihniyete sahip olmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka, iç saha performansıyla rakiplerine gözdağı veriyor. Deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan İzmir temsilcisi, kendi sahasında ise başarılı sonuçlara imza attı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda taraftarının desteğini arkasına alan yeşil-kırmızılılar; Galatasaray, Çayırova Belediyesi, Beşiktaş ve son olarak Yukatel Denizli Basket'i mağlup etti. Karşıyaka, evinde oynadığı 5 maçta yalnızca Fenerbahçe karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Karşıyaka'dan 9. Haftada 5. Galibiyet

Son olarak Yukatel Denizli Basket'i 82-79 mağlup eden Karşıyaka'da başantrenör Nenad Markovic, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Mücadelede bekledikleri zorluklarla karşılaştıklarını belirten Markovic, takımın performansından ve yaşanan sakatlıklardan söz etti.

Markovic, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tam olarak böyle bir maç bekliyordum. Daha üçüncü dakikadan itibaren tüm hafta boyunca korktuğum şeyin başımıza geldiğini anladım. Buraya geldiğimizde yaptığımız çalışmalara rağmen birçok oyuncumuz beklentilerimizin altında kaldı. Sakatlıklar da elbette çok beklenmedik durumlardı, bunu da söylememiz gerekiyor."

Markovic'ten Dikkat Çeken Mesaj

Ligde 9. hafta itibarıyla 5. galibiyetlerini aldıklarını hatırlatan Markovic, elde edilen sonucun değerli olduğunu vurguladı.

Takımın bazı konulara yaklaşımını değiştirmesi gerektiğini de dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Dokuzuncu haftada beşinci galibiyetimizi aldık, bence bu çok değerli. Ayrıca belirtmeliyim ki bazı durumlara yaklaşırken artık farklı bir zihniyete sahip olmamız gerekiyor" dedi.