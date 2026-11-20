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Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına 21 Kasım Cumartesi günü saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek. İdman basına kapalı gerçekleştirilecek.

22 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Konyaspor’la deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri’nde çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, hücum ve duran top organizasyonlarının ardından yapılan bireysel şut çalışmalarıyla tamamlandı.

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