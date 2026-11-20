22 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Konyaspor’la deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri’nde çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, hücum ve duran top organizasyonlarının ardından yapılan bireysel şut çalışmalarıyla tamamlandı.
Bir sonraki antrenman basına kapalı
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına 21 Kasım Cumartesi günü saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek. İdman basına kapalı gerçekleştirilecek.
Kaynak: DHA