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Belediye, eğitimlere katılan adayların Sincan’ın Fatih bölgesindeki spor salonuna ulaşımı için ücretsiz servis sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Gazeteci Ali Öcal Spor Salonu’nda düzenlediği eğitimlerde adaylar, uzman antrenörler eşliğinde fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlanıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ve Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) adayları, sınav parkurlarına uygun antrenman yapıyor.

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