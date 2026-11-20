Başkent Ankara, dört gün sürecek dans festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 26-29 Kasım tarihleri arasında The Green Park Hotel'de gerçekleştirilecek organizasyonda, yerli ve yabancı dansçılar bir araya gelecek.

Başkentte dört gün boyunca dans şöleni

Latin dansları başta olmak üzere birçok farklı dans türünün yer alacağı festivalde, katılımcılar dört gün boyunca dansın ritmini ve enerjisini yaşayacak.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek dansçılar, festival kapsamında düzenlenecek etkinliklerde buluşacak. Dans tutkunlarını aynı çatı altında bir araya getirecek organizasyonun, Ankara'da renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.