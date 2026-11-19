Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’in yaşamını ve üç kuşağa uzanan aile hikâyesini konu alan “Serencam – 3 Kuşak Bir Ömür” adlı eser için tanıtım ve imza günü düzenlenecek.

Gazeteci-yazar Hakan Akpınar tarafından kaleme alınan kitap, Nazmi Bilgin’in hayat ve aile öyküsünü okuyuculara aktarıyor.

Nazmi Bilgin de etkinliğe katılacak

Gazeteciler Cemiyeti Lokali’nde gerçekleştirilecek kitap tanıtımı ve imza gününe Nazmi Bilgin de bizzat katılacak.

Gazetecilik camiasını ve kitapseverleri bir araya getirecek etkinlikte, eserin tanıtımının ardından resepsiyon düzenlenecek.

Kitap tanıtımı 20 Kasım’da

“Serencam – 3 Kuşak Bir Ömür” kitabının tanıtımı ve imza günü, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 18.00’de Gazeteciler Cemiyeti Lokali’nde gerçekleştirilecek.

Etkinliğe gazetecilerin, davetlilerin ve kitapseverlerin katılması bekleniyor.