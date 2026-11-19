Hatay’da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Antakya’da Yollar Göle Döndü

Sağanak nedeniyle Antakya ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Yolların göle döndüğü ilçede bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Su seviyesinin yükseldiği bölgelerde ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Arızalanan araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Ekipler Su Tahliyesi İçin Sahada

Yağışın ardından belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye çalışması başlattı. Ekiplerin yollarda biriken suların tahliyesi ve olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.