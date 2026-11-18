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Öte yandan, Y.K.'nin üçüncü kattan düştüğü anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Y.K., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay, saat 03.00 sıralarında Reşadiye Mahallesi Kurt Mustafa Sokak'ta meydana geldi. Binanın üçüncü katında yaşayan Y.K., bir arkadaşıyla görüntülü görüşme yapmak için balkona çıktı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Üçüncü kattaki evinin balkonunda telefonla görüntülü konuşan 36 yaşındaki Y.K., yaslandığı demir korkuluğun aniden yerinden çıkması üzerine beton zemine düştü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olay anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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