Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Üçüncü kattaki evinin balkonunda telefonla görüntülü konuşan 36 yaşındaki Y.K., yaslandığı demir korkuluğun aniden yerinden çıkması üzerine beton zemine düştü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olay anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
BALKON KORKULUĞU YERİNDEN ÇIKTI
Olay, saat 03.00 sıralarında Reşadiye Mahallesi Kurt Mustafa Sokak'ta meydana geldi. Binanın üçüncü katında yaşayan Y.K., bir arkadaşıyla görüntülü görüşme yapmak için balkona çıktı.
Telefonla konuştuğu sırada demir korkuluğa yaslanan kadın, korkuluğun bağlantı yerinden kopmasıyla dengesini kaybederek beton zemine düştü.
YARALI KADININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Y.K., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, Y.K.'nin üçüncü kattan düştüğü anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.