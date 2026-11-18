Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda, Rusya Ukrayna savaşı ve Gazze’deki zulme değindi.

AKP Genel Başkanı Erdoğan konuşmasının büyük bölümünü AKP’nin kuruluş aşamasını anlattı ve sinevizyon gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002 yılından hangi hizmetleri yaptıklarını geniş açıklamalarda bulundu Erdoğan şöyle dedi : “AK Parti'yi millet kurdu. Bizler buraya 363 kişilik AK Parti olarak halkımızın ortaklaşa kaderinin çilesine ortak olma misyonuyla geldik. Bu yüce Meclis çatısı altında bizlerin burada olmasının tek bir anlamı yoktur. Bizler burada sadece milletimizin iradesinin tecellisi nedeniyle bir araya gelmiş toplanmış bulunmaktayız.”

EMEKLİYE İYİLEŞTİRME SENE BAŞINDAN ÖNCE...

Emekliler konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere iyileştirme çalışmalarının yıl sonuna gelemeden çözümleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “AK Parti olarak milletimizin sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz. Emeklilerle ilgili irademizi ortaya koyduk. Bir önceki Kabine Toplantımızda irademizi ortaya koyduk. Gerek grup yönetimimiz gerek ekonomi kurmaylarımız hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın çerçevesini kamuoyu ile paylaştılar. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi, yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz.” dedi

Erdoğan söyle konuştu :”Emeklilerin yaşadığı zorlukların farkındayız. Bu sıkıntıları ilk fırsatta gidermek istediğimizi dile getirdim. Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz.”

"FON VURGUNU" AÇIKLAMASI: Fon vurgunu konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk gün söylediği gibi, kimseye bir ayrıcalık göstermeyeceklerin belirterek “ Hepimiz aziz milletimizin emanetini taşıyoruz. Hayatta hemen her şeyin telafisi olur ama milletin emanetini taşımanın ihmali olmaz. Her birinizin bu hassasiyetle vazifenize yaklaştığınıza inanıyor, sizlere ülkem ve milletim adına şimdiden şükranlarımı sunuyorum.

Yakın takibimizde olan bir diğer konu fon soruşturmasıyla ilgili gelişmelerdir. Son derece şeffaf bir şekilde süreç yönetilmektedir. Ara ödemelerde 2 ay gibi sürede önemli mesafe katettik. 455 bin 758 yatırımcımızın 444 bin 987'sine en az bir ödeme ulaştırıldı.