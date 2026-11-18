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Sporcuların, bir etkinliğe katıldıkları Samsun'dan Kahramanmaraş'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Sağlık personelince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazada minibüs sürücüsü, araçta bulunan 3 veli, 3 antrenör ve 13 sporcu ile tırda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 27 DM 632 plakalı minibüs ile patates yüklü 38 ARA 242 plakalı tır, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolu Kaynar mevkisinde çarpıştı.

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