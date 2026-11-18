Adıyaman'da Türk bayrağını selamladığı sırada otomobilin çarptığı Mahmut Avcı yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Son günlerde bir binanın dış cephesine asılan Türk bayrağını selamlamak için bölgeye gelen Mahmut Avcı, dün akşam da aynı noktaya gitti.

Bayrağı Selamlarken Otomobil Çarptı

Bayrağı selamladığı sırada geri geri yürüyen Avcı'ya, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Avcı'yı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Mahmut Avcı'yı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza Anı Cep Telefonuyla Kaydedildi

Öte yandan kaza anı, çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, Türk bayrağını selamlayan Mahmut Avcı'nın geri geri yürüdüğü sırada otomobilin çarpması yer aldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.