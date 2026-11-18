Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda güvenli ve destekleyici eğitim ortamlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile UNICEF iş birliğinde yürütülen Okul Esenliğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, okul yöneticilerinin bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Giresun, Afyonkarahisar, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eğitim programlarıyla son iki ayda yaklaşık bin okul yöneticisine ulaşıldı.

MEB ve UNICEF'ten güvenli okul ortamı için ortak çalışma

Okul Esenliğinin Güçlendirilmesi Projesi ile okul yöneticilerinin güvenli, kapsayıcı ve olumlu okul ortamları oluşturma konusundaki yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında yöneticilere, okul ikliminin iyileştirilmesi, olası risklerin önceden belirlenmesi ve kriz durumlarında doğru müdahale yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin eğitimler veriliyor.

Ayrıca öğrencilerin ve öğretmenlerin psikososyal esenliğini destekleyecek uygulamalar üzerinde duruluyor.

Okul yöneticilerine risk ve kriz yönetimi eğitimi

Alanında yetkin akademisyenler tarafından verilen eğitimlerde, okul yönetiminin aldığı kararların, uyguladığı kuralların ve kullandığı iletişim dilinin okul ortamı üzerindeki etkileri değerlendiriliyor.

Özellikle okul yöneticilerinin öğrenciler ve öğretmenler için güvenli bir eğitim ortamı oluşturmadaki sorumluluklarına dikkat çekiliyor.

Eğitimlerde şu konular ele alınıyor:

Okullarda güvenli ve kapsayıcı ortamların oluşturulması

Olumlu okul ikliminin geliştirilmesi

Risklerin erken dönemde tespit edilmesi

Olası kriz durumlarına hazırlıklı olunması

Kriz sonrası psikososyal destek süreçlerinin planlanması

Okul yönetiminde etkili iletişim yöntemlerinin kullanılması

Kriz senaryoları ve vaka analizleri değerlendiriliyor

Eğitim programlarında teorik bilgilerin yanı sıra örnek senaryolar ve vaka analizlerinden de yararlanılıyor.

Okullarda karşılaşılabilecek riskli durumların erken fark edilmesi, kriz anında uygulanabilecek yöntemler ve kriz sonrasında öğrenciler ile öğretmenlere sağlanabilecek psikososyal destek süreçleri ayrıntılı şekilde ele alınıyor.

Bu çalışmalarla okul yöneticilerinin olası sorunlar karşısında daha hazırlıklı hareket etmeleri ve etkili çözüm yöntemleri geliştirmeleri amaçlanıyor.

Dört ilde yaklaşık bin okul yöneticisine ulaşıldı

MEB ve UNICEF iş birliğinde düzenlenen eğitimler, Giresun, Afyonkarahisar, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirildi.

Son iki ayda yaklaşık bin okul yöneticisinin katıldığı programlarla, güvenli okul ikliminin geliştirilmesine yönelik bilgi ve farkındalığın artırılması hedeflendi.

Eğitimlere katılan yöneticilerin edindikleri bilgi ve becerileri, görev yaptıkları okullardaki yönetim süreçlerine ve günlük uygulamalara yansıtmaları amaçlanıyor.

Öğrenci ve öğretmenlerin esenliği ön planda

Okul Esenliğinin Güçlendirilmesi Projesi, yalnızca okul yöneticilerinin mesleki gelişimini değil, aynı zamanda öğrencilerin ve öğretmenlerin kendilerini güvende hissettikleri bir eğitim ortamının oluşturulmasını da hedefliyor.

Bakanlık, proje kapsamında yürütülen çalışmalarla okullarda olumlu iletişimin güçlendirilmesini, risklere karşı hazırlıklı olunmasını ve kriz yönetimi becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyor.