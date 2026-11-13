Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 17 milyon öğrenci için ara tatil heyecanı başladı. 14 Eylül'de başlayan 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili öncesinde bugün son ders zili çalacak.

MEB tarafından açıklanan eğitim öğretim takvimine göre, 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ilk ara tatil, 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle 9 gün boyunca okullarından uzak kalacak öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü yeniden sınıflarına dönecek.

Öğretmenlerin seminerleri çevrim içi yapılacak

Öğrenciler ara tatilin keyfini çıkarırken öğretmenler de mesleki gelişim çalışmalarına devam edecek. Kasım dönemi mesleki eğitim programları, 16-20 Kasım tarihleri arasında Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek.

Öğretmenler, 16 Kasım Pazartesi saat 08.00'den itibaren erişime açılacak eğitim içeriklerini 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

2027 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

İlk ara tatilin ardından gözler yarıyıl tatiline çevrilecek. MEB'in yayımladığı takvime göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Öğrenciler, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. İki haftalık tatil 5 Şubat Cuma günü sona erecek ve ikinci dönem 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İkinci ara tatil hangi tarihte?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, ikinci ara tatilin ardından 15 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

Tatil ve dönem Tarih İlk ara tatil 16-20 Kasım 2026 Derslerin yeniden başlaması 23 Kasım 2026 Birinci dönemin sona ermesi 22 Ocak 2027 Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 İkinci dönemin başlaması 8 Şubat 2027 İkinci ara tatil 8-12 Mart 2027 Okulların kapanması 25 Haziran 2027

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi ve Anadolu Ajansının 12 Kasım 2026 tarihli haberi.