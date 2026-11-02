2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım başladı. Eylül ayında dersbaşı yapan öğrenciler, kasım ayına girilmesiyle birlikte tatil planlarını araştırmaya başladı. Özellikle "Kasım ara tatili ne zaman?", "Okullar ne zaman tatil olacak?" ve "Ara tatil kaç gün sürecek?" soruları gündemdeki yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvimle birlikte öğrencilerin ilk ara tatile çıkacağı tarih netleşti.

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından tatile çıkacak. Hafta sonları da hesaba katıldığında toplam 9 gün boyunca okula gitmeyecek.

Kasım ara tatili sonrası okullar ne zaman açılacak?

Kasım ara tatilinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden dersbaşı yapacak.

Bu tarihten itibaren birinci dönem kaldığı yerden devam edecek. Öğrenciler, ocak ayında başlayacak yarıyıl tatiline kadar eğitimlerini sürdürecek.

15 tatil ne zaman başlayacak?

Kasım ara tatilinin ardından öğrencilerin beklediği bir diğer tatil ise yarıyıl tatili olacak.

MEB takvimine göre 15 tatil, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

2026-2027 MEB tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvimde öne çıkan tarihler şöyle:

Kasım ara tatili: 16-20 Kasım 2026

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanış tarihi: 25 Haziran 2027

Böylece öğrenciler, kasım ayında ilk kısa molalarını verecek. Eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.