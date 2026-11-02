ABD'nin Florida eyaletinde 'Learjet 60' tipi özel jetin yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Texas eyaletindeki Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan Bahamalar'daki North Eleuthera Havalimanı'na gitmek üzere havalanan 'Learjet 60' tipi özel jet yerel saatle 13.00 sıralarında Florida eyaleti Palm Beach County yakınlarındaki Cresthaven yerleşim bölgesine düştü. Uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu uçaktaki 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazanın ardından bölgedeki yüzlerce kişinin tahliye edildiği ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Kaynak: DHA