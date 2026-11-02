Emeklilik hayali kuran ve yaş koşulu nedeniyle çalışma hayatına devam etmek zorunda kalan milyonlarca vatandaşın gözü Ankara'dan gelecek haberlere çevrildi. 8 Eylül 1999 sonrasında ilk kez sigortalı olan çalışanların emeklilik şartlarına ilişkin yeni bir kanun teklifi TBMM'ye sunulurken, düzenleme emeklilikte adalet tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

DEM Parti milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin imzasını taşıyan teklif, 26 Ekim 2026'da TBMM Başkanlığına sunuldu. 2/3988 esas numarasını taşıyan düzenleme, 28 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

SGK Uzmanı İsa Karakaş da Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında teklifin içeriğini ve emeklilik sistemindeki farklılıkları değerlendirdi. Karakaş, EYT düzenlemesinden yararlananlarla bu kapsamın dışında kalan çalışanlar arasındaki emeklilik farkına dikkat çekti.

EYT dışında kalanlar için yeni düzenleme beklentisi

2023 yılında yürürlüğe giren EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan belirli gruplar için yaş şartını kaldırdı. Ancak bu tarihten sonra çalışma hayatına girenler, emeklilikte yaş ve prim koşullarına tabi olmaya devam etti. Özellikle sigorta başlangıç tarihleri arasında birkaç gün ya da ay fark bulunan çalışanların emeklilik tarihlerinin ciddi ölçüde değişebilmesi, kademeli emeklilik taleplerini gündemde tuttu.

İsa Karakaş, değerlendirmesinde aynı emeği ortaya koyan çalışanlar arasında oluşan emeklilik farklılıklarına işaret ederek, sosyal güvenlik sisteminde daha adil bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini savundu. Karakaş ayrıca, düzenleme yapılırken sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesinin de gözetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Üç maddelik teklif hangi hakları öngörüyor?

TBMM'ye sunulan kanun teklifi, emeklilikte yaş şartına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmasını amaçlıyor. Teklifte yer alan temel hükümler şöyle:

Yaş şartına ilişkin düzenleme: 5510 sayılı Kanun'a geçici madde eklenerek teklif kapsamında yer alan ve gerekli sigortalılık süresi, hizmet süresi ve prim gününü tamamlayanlara yaş koşulu aranmadan emeklilik hakkı tanınması öngörülüyor.

Yürürlük tarihi: Düzenlemenin kanunlaşması halinde Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Yürütme: Kanun hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütülmesi düzenleniyor. Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor! İçeriği Görüntüle

Teklif, emeklilik için gerekli şartları yerine getirdiği halde yaş sınırına takılan çalışanların durumunu yeniden ele almayı hedefliyor. Ancak kapsam ve uygulama koşulları açısından teklifin nihai metni belirleyici olacak.

Emeklilikte yeni dönem başlayacak mı?

Düzenlemenin Meclis'e sunulması, emeklilik hakkının hemen doğduğu anlamına gelmiyor. TBMM kayıtlarında komisyon aşamasında bulunan teklifin yasalaşması için Meclis'teki yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor.

Teklifin kapsamına ilişkin değerlendirmelerde, sigorta başlangıç tarihleri ve mevcut emeklilik şartlarının nasıl ele alınacağı önem taşıyor. Bu nedenle 1999 sonrası sigortalı olan herkesin düzenlemeden yararlanacağı ya da yaş şartının kesin olarak kaldırıldığı yönünde bir değerlendirme yapmak için henüz erken.

Emeklilikte yaş şartına takılan çalışanlar, teklifin komisyon gündemine alınıp alınmayacağını ve Meclis'teki gelişmeleri takip ediyor. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girip girmeyeceği ve kimleri kapsayacağı, yapılacak değerlendirmeler sonucunda netlik kazanacak.