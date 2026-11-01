Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizm gelirlerine, sektördeki kriz yönetimine ve Antalya'da yürütülen yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yılın ilk 9 ayında turizm gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51,3 milyar dolara yükseldiğini belirten Ersoy, üçüncü çeyrekte ise yüzde 5 artışla 25,5 milyar dolarlık gelir elde edildiğini bildirdi. Ersoy ayrıca Antalya Müzesi'nin yeni binasının 2027 yılında açılmasının planlandığını açıkladı.

TÜRKİYE'NİN 9 AYLIK TURİZM GELİRİ 51,3 MİLYAR DOLAR

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Antalya etkinlikleri kapsamında kentte bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgesel krizlere rağmen turizmde büyüme hedefini sürdürdüğünü söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı, İran'daki savaş ve Körfez bölgesindeki gelişmelerin turizm sektörünü etkilediğine dikkat çeken Ersoy, Türkiye'nin dış politikası, barışa yönelik katkıları ve güçlü yapısıyla bölgesel istikrarını koruduğunu ifade etti.

Turizm sektörünün krizlerden etkilenme biçimine ilişkin strateji değişikliğine gittiklerini belirten Ersoy, geçmişte kriz dönemlerinde sezonun kapatılarak sonraki yılın beklendiğini, artık bu yaklaşımın terk edildiğini kaydetti.

TURİZMDE KRİZLERE KARŞI YENİ STRATEJİ

2018 yılından itibaren turizm sektörünün krizlere karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Ersoy, 2019'da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının ürün çeşitliliğinin artırılması, yeni pazarların geliştirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinde önemli rol üstlendiğini söyledi.

İran'daki savaşın başlamasının ardından rezervasyon iptalleri yaşandığını belirten Ersoy, tanıtım çalışmaları, hızlı müdahaleler ve satış kampanyalarıyla kayıpların telafi edildiğini ifade etti.

Türkiye'nin krizlere karşı dayanıklılığını artırarak büyüme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Ersoy, turizm gelirlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu yıl üçüncü çeyrekte yüzde 5 artışla 25,5 milyar dolarlık turizm geliri elde ettik. Yılın 9 ayında ise yüzde 2,4 artışla 51,3 milyar dolarlık gelire ulaştık."

ANTALYA COP31 VE FORMULA 1'E EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarla öne çıktığını belirten Ersoy, NATO Zirvesi'nin ardından COP31'in düzenleneceğini, gelecek yıl ise Formula 1 organizasyonunun Türkiye'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

COP31'in Antalya'ya önemli yatırımlar kazandırdığını ifade eden Ersoy, organizasyon kapsamında Serik, Belek ve Aksu bölgelerinde yol ve altyapı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

EXPO alanının uluslararası kongrelere ev sahipliği yapabilecek bir merkeze dönüştürüldüğünü belirten Ersoy, organizasyonun ardından alanın Kültür ve Turizm Bakanlığına devredileceğini söyledi. Ersoy, bölgede yıl boyunca uluslararası kongrelerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.

Turizmde sürdürülebilirliğin önemine de değinen Ersoy, sektörün 12 aya yayılmasının temel hedeflerden biri olduğunu vurguladı.

ANTALYA MÜZESİ 2027'DE AÇILACAK

Antalya Müzesi'nin yeniden inşasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Ersoy, yeni müze binasının 2027 yılında hizmete açılmasının planlandığını bildirdi.

Yeni müzenin önceki binaya kıyasla iki kat daha fazla kapalı alana ve üç kat daha fazla sergi alanına sahip olacağını belirten Ersoy, bu sayede depolarda bulunan çok sayıda eserin ziyaretçilerle buluşturulacağını ifade etti.

Yeni binanın hem Antalyalılar hem de kenti ziyaret eden turistler için önemli bir kültür merkezi olacağını kaydeden Ersoy, müzenin kentin kültür ve turizm hayatına katkı sağlayacağını söyledi.