İngiltere'nin başkenti Londra'da, yasaklı Palestine Action grubuna destek amacıyla ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoda 139 kişi gözaltına alındı. Londra Metropolitan Polisi, gözaltına alınanların büyük bölümünün yasaklı bir örgüte destek beyanında bulunmakla suçlandığını açıkladı.
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO DÜZENLENDİ
Londra Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, kentin güneyindeki Nine Elms bölgesinde bulunan ABD Büyükelçiliği önünde dün Palestine Action grubuna destek amacıyla gösteri düzenlendi.
Protesto sırasında toplam 139 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların büyük bölümünün, yasaklı bir örgüte destek beyanında bulunmak suçlamasıyla emniyete götürüldüğü bildirildi.
Aynı gün İskoçya'nın Edinburgh kentindeki ABD Konsolosluğu binası önünde de ayrı bir protesto gösterisi gerçekleştirildi.
PALESTINE ACTION GRUBU İNGİLTERE'DE YASAKLANMIŞTI
Palestine Action grubu, Haziran 2025'te İngiltere'de Terörle Mücadele Yasası kapsamında yasaklanmıştı. Bu kararın ardından gruba destek vermek de suç kapsamına alınmıştı.
Londra ve Edinburgh'da düzenlenen gösterilerin, grubun terör örgütü olarak tanımlanmasına yönelik hukuki itiraz kapsamında 4 Kasım'da Yüksek Mahkeme'de görülmesi planlanan duruşma öncesinde gerçekleştirildiği belirtildi.