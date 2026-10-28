İsrail'de genel seçimlerin ardından siyasi dengeler yeniden gündeme geldi. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki blokun sandalye sayısının muhalefetin gerisinde kalabileceğine işaret eden sandık çıkış anketleri, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, seçim sonuçlarını değerlendirirken Netanyahu yönetiminin sona erdirilmesi ve yeni bir hükümet kurulması için önemli bir fırsat bulunduğunu dile getirdi. Golan'ın açıklamaları, muhalefetin seçim sonrasında hükümet kurma arayışını hızlandırabileceği şeklinde yorumlandı.

Hükümet kurmak için 61 sandalye gerekiyor

İsrail Meclisi Knesset'te toplam 120 sandalye bulunuyor. Bir hükümetin kurulabilmesi için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Sandık çıkış anketlerinde muhalefet blokunun önde görünmesine rağmen hiçbir tarafın tek başına çoğunluğu elde edememesi, siyasi görüşmelerin önemini artırdı.

Kesin seçim sonuçları, partilerin parlamentodaki sandalye dağılımını belirleyecek. Sonuçların ardından siyasi liderlerin olası koalisyon ortaklarıyla yapacağı görüşmeler, yeni hükümetin şekillenmesinde etkili olacak.

Arap partilerinin tutumu önem taşıyor

Seçim sonrasında hükümet kurma sürecinde Arap partilerinin tutumu da belirleyici başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Muhalefetin çoğunluğu sağlayabilmesi için farklı siyasi grupların desteğine ihtiyaç duyması, koalisyon görüşmelerini daha karmaşık hale getiriyor.

Netanyahu'nun görevini sürdürüp sürdüremeyeceği ise kesin seçim sonuçları ve koalisyon görüşmelerinin ardından netleşecek. Bu nedenle seçim sonrasında ortaya çıkan tablo, henüz kesinleşmiş bir iktidar değişikliği anlamına gelmiyor.