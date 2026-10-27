TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her alanda güçlü olması gerektiğini belirterek medyanın bu hedefteki önemine dikkat çekti. Kurtulmuş, “Medyası güçlü olmayan, medyasının söylediği sözün itibarı olmayan, medyada dile getirilen konuların Türkiye ve dünya gündeminde etkisi olmayan Türk medyasının, güçlü Türkiye hedefine de katkı sunmayacağı aşikardır” dedi.

Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni'ne Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni'ne katıldı. Törende İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, milletvekilleri ve davetliler yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan törende konuşan Kurtulmuş, haberciliğin temel ilkelerine değindi. Gazetecilikte gerçeğin ve hakikatin peşinden gitmenin, özverili çalışmanın ve cesur davranmanın önemini vurgulayan Kurtulmuş, bu ilkelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başarılı habercilikten söz edilemeyeceğini ifade etti.

“Filistin'deki Haberciler Siyonist Propaganda Mekanizmasını Yerle Bir Etti”

Gazze'de yaşanan insanlık dramına değinen Kurtulmuş, uluslararası medyada İsrail ve küresel siyonizmin güçlü bir konumda olduğunu söyledi.

Filistinli gazetecilerin canları pahasına yürüttükleri çalışmalarla gerçekleri dünyaya duyurduğunu belirten Kurtulmuş, bu çabaların İsrail'in propaganda faaliyetlerini etkisiz hale getirdiğini ifade etti. Kurtulmuş, Filistin davasına destek veren gazetecileri tebrik ederek hayatını kaybeden gazeteciler için rahmet diledi.

“Her Alanda Güçlü Bir Türkiye Olmak Mecburiyetindeyiz”

Türkiye'nin “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda tüm alanlarda güçlenmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, güçlü Türkiye anlayışının yalnızca savunma sanayisiyle sınırlı olamayacağını söyledi.

Ekonomi, sanayi, ordu, savunma sanayisi, demokrasi ve Meclis'in yanı sıra medyanın da güçlü olması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, Türk medyasının hem kamu hem de özel sektör bünyesindeki kurumlarıyla gelişmesi için çaba gösterilmesinin önemini dile getirdi.

Kurtulmuş, medyanın ürettiği haberlerin itibar görmesi ve kamuoyunda karşılık bulmasının, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alandaki etkisi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Burhanettin Duran: Hakikatin Görünür Kılınması İçin Çalışıyoruz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da törende yaptığı konuşmada, geleneksel medyanın dijital mecralara doğru genişlediğine dikkat çekti.

İletişim Başkanlığı olarak doğru bilginin görünür kılınması için çalıştıklarını belirten Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sahte içeriklerin tespit edilmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği yaptığını söyledi.

Duran, dezenformasyonla mücadelenin yanı sıra vatandaşların medya okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesinin de önemli olduğunu vurguladı. Bu kapsamda eğitim ve projelerin sürdüğünü aktaran Duran, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sağlıklı iletişimi ve ülkenin iletişim ekosistemini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Gazetecilerin çalışma koşullarını ve mesleki imkanlarını geliştirmeye yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Duran'ın konuşmasının ardından, yedi farklı kategoride ödüller gazetecilere takdim edildi.