Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde metro istasyonları ve alt geçitlerde yürüyen merdivenlerin korunmasına yönelik çalışma başlattı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 19 noktada kanopi (üst örtü) uygulaması gerçekleştiriliyor.

Çalışmayla yürüyen merdivenlerin yağış ve diğer olumsuz hava koşullarından daha az etkilenmesi, kullanım ömürlerinin uzatılması ve arıza riskinin azaltılması amaçlanıyor. Uygulamanın bakım maliyetlerini düşürmesi ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ulaşım imkânı sunması hedefleniyor.

Ankara'da üst örtü çalışmaları hangi noktalarda yapılıyor?

ABB'nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yüksel Caddesi, Sakarya Caddesi, Tarım Bakanlığı'ndaki üç istasyon ve Koru D çıkışlarında kanopi uygulamaları tamamlandı.

Akay alt geçitleri ile Karanfil Caddesi'ndeki çalışmaların ise bir hafta içinde bitirilmesi planlanıyor.

Çalışmalar birkaç ay içinde tamamlanacak

Program kapsamında Emek İş Hanı, Ziya Gökalp, Meşrutiyet, Necatibey, MTA ve AKM istasyonlarında da kanopi uygulamaları sırasıyla gerçekleştirilecek.