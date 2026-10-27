İletişim Başkanlığı’nda düzenlenen “Sıfır Atıktan COP31’e: Türkiye’nin İklim Diplomasisi” paneli ve “İklim Diplomasisi” kitabının tanıtım programında konuşan Kurum, Türkiye’nin zirve hazırlıklarını “Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon” yaklaşımıyla yürüttüğünü söyledi.

Sıfır Atık ile ekonomiye 365 milyar liralık katkı

Sıfır Atık Hareketi kapsamında geri kazanım oranının 2017’de yüzde 13’ten 2025’te yüzde 37’ye yükseldiğini belirten Kurum, bu süreçte 90 milyon ton atığın geri kazanıldığını ve ekonomiye yaklaşık 365 milyar lira katkı sağlandığını açıkladı. Depozitolu Ambalajlar Sistemi ile de 520 milyon ambalajın yeniden ekonomiye kazandırıldığını bildirdi.

COP31’de atık yönetimi, denizlerin korunması, iklime dayanıklı tarım ve şehirler, temiz enerji ve yeşil sanayileşme gibi başlıkların öncelikli olacağını ifade eden Kurum, Türkiye’nin binalardaki enerji kullanım yoğunluğunu 2035’e kadar en az yüzde 25 azaltmayı hedeflediğini kaydetti.

51 ülkeye ziyaret, 16 uluslararası zirve

COP31 hazırlıkları kapsamında yıl boyunca 51 ülkeye ziyaret gerçekleştirildiğini ve 16 uluslararası zirveye katılım sağlandığını aktaran Kurum, Antalya’da yaklaşık 1,1 milyon metrekarelik alanda düzenlenecek etkinliklerle iklim krizinin diplomasi, kültür ve sanat yoluyla da ele alınacağını belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise iklim değişikliğinin ulusal güvenlik ve dış politika açısından önemli bir mesele olduğunu vurguladı. Türkiye’nin iklim diplomasisi vizyonunun uluslararası iş birliği ve somut uygulamalara dayandığını ifade eden Duran, COP31 için akreditasyon başvurusu yapan yaklaşık 3 bin medya mensubundan bin 400’ünün işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.