Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Savaş Serel, uluslararası konuşmacıların katıldığı lenfödem panelinde hem oturum başkanlığı yaptı hem de uzun yıllara dayanan cerrahi deneyimlerini paylaştı.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından 21–25 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 48. Ulusal Kurultay’a, Dr. Öğr. Üyesi Elçin Alpat ve yetiştirdiği 15 asistan hekimle katılan Serel’in ekibi, 8 sözlü bildiri ve 7 poster olmak üzere toplam 15 bilimsel çalışmayla katkı sundu. Kurultay, yurt içinden ve yurt dışından 920 katılımcıyı buluşturdu.

Prof. Dr. Serel, uluslararası konuşmacı David W. Chang’in de yer aldığı “Lipödem-Lenfödem” oturumunun başkanlığını üstlenerek bilimsel tartışmalara yön verdi. Aynı oturumda “VLNT ve Uzun Dönem Sonuçları” başlıklı konuşmasıyla lenf düğümü nakli konusundaki deneyimlerini aktardı. Dr. Öğr. Üyesi Elçin Alpat ise “LVA ve Uzun Dönemli Sonuçları” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Kurultayı değerlendiren Prof. Dr. Serel, şunları söyledi: “Uluslararası meslektaşlarımızla aynı panelde deneyimlerimizi paylaşmak ve oturum başkanlığı sorumluluğunu üstlenmek, Ankara Üniversitesinin bilimsel birikimini temsil etmek açısından değerliydi. Ancak benim için en büyük gurur, yetişmelerine emek verdiğimiz 15 asistan hekimimizin bilimsel çalışmalarıyla bu buluşmaya katkı sunmasıydı.

Özellikle cilt kanserleri üzerine araştırmalarımızı paylaştık. Tırnak yatağı melanomunda parmağı koruyan cerrahi yaklaşımlar ve yüz bölgesindeki tümörlerin çıkarılmasının ardından onarım planlamasında cerrah deneyimi ile yapay zekâ önerilerini karşılaştıran çalışmamız bunlar arasındaydı. Amacımız, kanser tedavisinde güvenliği gözetirken hastalarımızın işlevlerini ve yaşam kalitesini korumaya katkı sunmak.

Hekimlikte deneyim, paylaşıldıkça değer kazanır. Biz asistanlarımızı iyi ameliyat yapan hekimler olmanın yanında araştıran, sorgulayan ve bilim üreten cerrahlar olarak yetiştirmeyi önemsiyoruz. Sunduğumuz 15 bilimsel çalışma, bu eğitim anlayışının ve ekip emeğinin bir yansımasıdır.”