Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Daire Başkanı Erman Çete, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski SPK Daire Başkanı Erman Çete'nin savcılıkta ifadesi alındı. Çete, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan Erman Çete, mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: DHA