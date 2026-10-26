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Hakim karşısına çıkan Erman Çete, mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Daire Başkanı Erman Çete, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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