Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Batman Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Kurtulmuş, terörün sona erdirilmesi konusunda Türkiye’de ortak bir iradenin oluştuğunu belirterek sürecin Meclis tarafından takip edilmesi amacıyla izleme komisyonu kurulacağını açıkladı.

Batman Üniversitesi Merkez Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen törende “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi” başlıklı ilk dersi veren Kurtulmuş, Türkiye’nin terörle mücadelede uzun yıllar ağır bedeller ödediğini ifade etti. Cumhuriyet tarihinin yaklaşık yarısının terörle mücadeleyle geçtiğini belirten Kurtulmuş, bu süreçte on binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve ülkenin büyük ekonomik kayıplar yaşadığını söyledi.

“Ortak bir kararlılık ortaya çıktı”

Geçmişte farklı siyasi liderlerin terörü sona erdirmek için girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Kurtulmuş, o dönemlerde devlet içerisinde ortak bir yaklaşımın oluşamaması nedeniyle sonuç alınamadığını savundu.

Gelinen noktada ise farklı bir tablonun ortaya çıktığını belirten Kurtulmuş, “Türkiye'de devlet aklı ile millet vicdanı örtüştü ve terörün sona erdirilmesi için çok büyük bir kararlılık ortaya çıktı” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, sürece katkı sunan siyasi partilere ve liderlere teşekkür etti.

Meclis bünyesinde izleme komisyonu kurulacak

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, farklı siyasi görüşlere sahip temsilcilerin aynı masa etrafında bir araya gelerek görüşlerini dile getirdiğini belirtti.

Komisyon çalışmalarını Türkiye demokrasisi açısından önemli bir örnek olarak nitelendiren Kurtulmuş, 10 Ağustos 2026’da 467 milletvekilinin desteğiyle kabul edildiğini söylediği yasal düzenlemeye dikkat çekti.

Sürecin bundan sonraki aşamasına ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, parlamentodaki siyasi partilerin temsilcilerinden oluşacak yeni bir izleme komisyonunun kısa süre içerisinde kurulacağını bildirdi. Komisyonun, sürecin Meclis tarafından denetlenmesini ve gelişmelerin millet adına takip edilmesini sağlayacağını ifade etti.

Kurtulmuş, Türkiye’nin kendi iç dinamikleriyle yürüttüğü bu yaklaşımı “Türkiye Modeli” olarak tanımlayarak sürecin en kısa zamanda sonuçlanmasını temenni etti.

Filistin ve Doğu Akdeniz mesajları

Konuşmasında dış politikaya da değinen Kurtulmuş, İsrail’in Filistin’deki saldırılarına tepki gösterdi. Filistin halkının haklı bir mücadele verdiğini belirten Kurtulmuş, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulacağına ve uluslararası toplum tarafından tanınacağına inandığını söyledi.

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Libya arasındaki iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kurtulmuş, Libya’nın doğusundaki meclisin Türkiye ile deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik anlaşmayı kabul etmesini diplomatik başarı olarak nitelendirdi. Anlaşmanın hem Türkiye’ye hem Libya’ya katkı sağlayacağını dile getirdi.

Akademik yıl açılış töreni, hediye takdimi ve 31 akademisyene profesörlük cübbesi giydirilerek başarı belgelerinin verilmesinin ardından çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.