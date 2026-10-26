Sağlık Bakanlığında çalışmak isteyen binlerce aday, 2026 yılı bitmeden yapılması beklenen personel alımına ilişkin gelişmeleri takip ediyor. 38 bin personel alımı için başvuru takvimi ve kadro dağılımı merak edilirken, sosyal medyada paylaşılan sürekli işçi alımı şartları ve maaş bilgileri de dikkat çekiyor.

Ancak 38 bin kişilik personel alımının tamamının KPSS'siz ve kura yöntemiyle yapılacağına ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor. Sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımlarının başvuru yöntemleri birbirinden farklı olabiliyor.

Sağlık Bakanlığı 38 Bin Personel Alımı Ne Zaman?

Sağlık Bakanlığının yeni personel alımına ilişkin kesin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. 2026 yılı sona ermeden yeni alım yapılması beklense de adayların başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri için resmî duyuruları takip etmesi gerekiyor.

Alımın hangi kadrolarda yapılacağı, kontenjanların illere göre dağılımı ve başvuru koşulları yayımlanacak ilanlarla netleşecek.

KPSS Şartı Olmadan İşçi Alımı Yapılacak mı?

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre sürekli işçi alımında KPSS şartının aranmayacağı, adayların kura yöntemiyle belirleneceği öne sürülüyor.

Ancak bu şartların yeni alım için kesinleştiği söylenemez. KPSS şartı, kura yöntemi, yaş sınırı ve tercih hakkı gibi ayrıntılar, başvurulacak kadronun resmî ilanına göre değişebilir.

Maaş 74 Bin TL'ye mi Çıkacak?

Paylaşılan duyuruda, ocak ayı sonrasında maaşın 74 bin TL'ye ulaşabileceği iddia ediliyor. Ayrıca üç ayda bir 30 bin ila 40 bin TL tediye, yılda iki kez 65 bin TL ikramiye ve 1.723 TL giyim yardımı gibi ödeme tutarlarına da yer veriliyor.

Bu rakamlar tahminî tutarlardır ve resmî olarak doğrulanmış maaş bilgileri değildir. Ücretler; görev yapılan kadro, toplu iş sözleşmesi, zam oranları ve diğer ödeme koşullarına göre değişebilir.

Başvuru Nereden Yapılacak?

Sürekli işçi alımı ilanı yayımlanması durumunda başvuruların İŞKUR e-Şube üzerinden alınması beklenebilir. Sözleşmeli personel alımlarında ise ilgili ilan doğrultusunda ÖSYM tercih sistemi kullanılabilir.

Adayların başvuru yapmadan önce yaş, öğrenim, ikamet ve diğer özel koşulları resmî ilan üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.

Sağlık Bakanlığının yeni personel alımına ilişkin kesin başvuru takvimi, kadro dağılımı ve ücret bilgileri açıklandığında süreç netlik kazanacak.