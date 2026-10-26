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İran'a seçim öncesinde saldırmayı planladıklarına ilişkin iddiaları reddeden Katz, 'İran'ın İsrail'e saldırması halinde büyük bir güçle karşılık vereceğimizi açıkça belirtiyorum. Konuya ilişkin tüm haberler tamamen asılsızdır' açıklamasında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke basınında yer alan Başbakan Binyamin Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında İran'a yönelik olası saldırılar konusunda anlaşmazlık yaşandığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını savunarak, 'Siyasi kademe ile ordu arasında İran konusunda anlaşmazlık yaşandığına ilişkin haberler tamamen dayanaksız ve asılsızdır' ifadesini kullandı.

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