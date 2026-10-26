Kütahya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kütahya, Burdur, Antalya, Eskişehir ve İzmir’de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 84 şüpheliden 76’sı yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 35’i adliyeye sevk edilirken diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

14,9 Milyar TL’lik Para Hareketi Tespit Edildi

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde hesaplar üzerinden gerçekleşen toplam işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden 52’sinin banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı belirlendi. Soruşturmanın, iki ayrı yasa dışı bahis yapılanmasının faaliyetlerine yönelik yürütüldüğü kaydedildi.

İki Ayrı Yasa Dışı Bahis Yapılanması İnceleniyor

Soruşturma kapsamında gözaltına alınması kararlaştırılan 84 kişinin yapılanmadaki konumlarına ilişkin tespitler de paylaşıldı. Buna göre şüphelilerden 2’sinin örgüt lideri, 13’ünün yönetici, 17’sinin ise üye konumunda olduğu belirtildi.

Diğer illerde yakalanan şüpheliler Kütahya’ya getirilirken, emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlanan 35 kişi adliyeye sevk edildi.

6 Şüphelinin Yakalanması İçin Çalışmalar Sürüyor

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.