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Yangın nedeniyle otomobilde hasar meydana gelirken olayla ilgili başka bir bilgi paylaşılmadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle motor kısmında alevlerin yükseldiği otomobildeki yangın söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Düzce’nin Konuralp Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 81 BD 132 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada durdu.

Düzce’de seyir halindeyken kavşakta duran otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında araçta maddi hasar oluştu.

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