Düzce’de seyir halindeyken kavşakta duran otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında araçta maddi hasar oluştu.
Otomobili Yeniden Çalıştırmak İsterken Alev Aldı
Olay, gece saatlerinde Düzce’nin Konuralp Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 81 BD 132 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada durdu.
Sürücünün aracı yeniden çalıştırmak istediği sırada otomobilin motor bölümünde yangın başladı.
İtfaiye Ekipleri Yangına Müdahale Etti
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle motor kısmında alevlerin yükseldiği otomobildeki yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle otomobilde hasar meydana gelirken olayla ilgili başka bir bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: DHA