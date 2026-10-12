Düzce’nin Çilimli ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 11 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Karaçörtlen köyünde yaşandı.

Köy yolunda ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen traktör, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Traktörün arkasında bulunan ve 11 kişinin taşındığı römork, asfalt yola devrildi. Römorkta bulunan kişiler devrilmenin etkisiyle yola savruldu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 11 kişiye sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için inceleme başlattı.