Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan firari hükümlülerin yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

Operasyona Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ve ilçe emniyet müdürlükleri de katıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği çalışmada 210 personel ve 60 ekip görev aldı.

50 adrese eş zamanlı baskın

Belirlenen 50 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda; hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten yaralama, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan aranan 27 firari hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 hükümlü, cezaevine teslim edildi.