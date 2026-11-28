Bolu'da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı, içerisinde çocuklar ve görevli personelin bulunduğu araçtan saatlerdir haber alınamıyordu. İhbar üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri bölgede arama çalışması başlatmıştı. Bolu'da kendilerinden haber alınamayan 13 kişiye ulaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ekiple iletişim kurduklarını bildirdi.

Göktaş, aracın bataklığa saplandığını ancak araçta bulunan 13 kişinin tamamının sağ olduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.