İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alınan şüphelilerden 16'sının test sonuçları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar; "fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarını kapsıyor.

Soruşturma kapsamında aralarında sanatçı Özcan Deniz ve Deniz Çakır'ın da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

3 ŞÜPHELİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda Deniz Sözen, Ufuk Gündoğdu ve Mehmet Cam Karcı'nın uyuşturucu testlerinin pozitif olduğu belirlendi.

ÖZCAN DENİZ VE DENİZ ÇAKIR'IN TESTİ NEGATİF

Test sonuçları negatif çıkan isimler arasında sanatçı Özcan Deniz ve oyuncu Deniz Çakır da yer aldı.

Testi negatif olarak raporlanan diğer isimler ise Muammer Kapucuoğlu, Pınar Bent, İbrahim Yılmaz, Cem Güler, İlknur Şahin, Işıl Işık Demet, Burcu Özberk, Özden Cerrahoğlu, Ceylan Kaya ve Burhan Karaca oldu.

CANSU TAŞKIN'IN ÖRNEKLERİNDE KODEİN TESPİT EDİLDİ

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer gelişme ise model Cansu Taşkın'ın test sonuçları oldu. Taşkın'dan alınan örneklerde kodein maddesi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında diğer şüphelilere ilişkin incelemelerin ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.