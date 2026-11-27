Ekonomik veriler ve enflasyon oranları dikkate alınarak resmî ilanların bir sütun/santim ve kutu yayım ücretleri yeniden belirlendi. Günlük fiilî satışı 50 binin altındaki gazeteler ile 1, 2, 3, 4 ve 5. kategorilerdeki internet haber sitelerinin ilan ücreti yüzde 40,09 artışla 232 TL’den 325 TL’ye çıkarıldı. Günlük satışı 50 binin üzerindeki gazeteler ve Genel Kategori'deki internet haber siteleri için ise ücret yüzde 40,68 zamlanarak 263 TL’den 370 TL’ye yükseltildi.Cumhurbaşkanı onayının ardından Resmî Gazete'de yayımlanacak yeni tarife, 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Öte yandan gazetelerin asgari satış fiyatları da güncellendi. Yeni düzenlemeyle asgari satış fiyatı yerel ve bölgesel gazetelerde 10 TL, yaygın gazetelerde ise 30 TL oldu. Komisyonsuz faturaların fiilî satış hesabına dâhil edilmemesi kuralı da kaldırıldı.

Yapay Zeka İçerikleri "Özgün" Sayılmayacak

Dijital yayıncılık standartlarını yeniden şekillendiren kararlar kapsamında, kaynak gösterme ve alıntı sınırlarını düzenleyen 24’üncü maddeye kritik bir ekleme yapıldı. Buna göre; yapay zekâ, yazılım veya benzeri otomatik sistemlerle üretilen metinler mesleki ve fikrî bir çaba barındırmadığı gerekçesiyle "özgün içerik" kabul edilmeyecek.

Aynı imtiyaz sahibine ait farklı yayınlarda görev yapan fikir işçilerinin içeriklerinin, kendi yayınlarındaki görevlerini aksatmamak şartıyla diğer yayınlarda da kullanılabilmesine izin verildi. Ancak bu içerikler zorunlu haber sayılarına eklenmeyecek. Ayrıca, yayınlar arasında benzer içerik tespit edilmesi durumunda ilgili yayınlara önlem almaları için tebligattan itibaren 10 gün süre tanınacak.

Trafik Ölçümü ve Yalan Haber Kriterleri Değişti

İnternet haber sitelerinin trafik hesaplamalarında "okur sayısı" ve "okur bazlı trafik" kavramları mevzuata girdi. Günlük ortalama sayfada kalma süresi yerine "etkileşimli sayfada kalma süresi" esas alınarak; bu süre 1-5. kategoriler için en az 20 saniye, Genel Kategori için en az 40 saniye olarak belirlendi. Yurt dışı trafiğinin hesaplamaya dâhil edilme oranı tüm kategorilerde yüzde 20 oldu. Asgari trafik şartlarında ise kesintisiz 10 günlük performans baz alınacak.

Gerçeği yansıtmayan, kamuoyunu yanıltan veya kişilik haklarını zedeleyen haber ve yorumların kesinleşmiş yargı kararıyla tespiti hâlinde, bu içeriklerden gelen okur sayıları trafik hesabından düşülecek. Siber saldırı ve trafik manipülasyonu şüphesi durumunda ise sitelerin ilgili BİK şube müdürlüğüne yazılı bildirim yapması zorunlu kılındı.

Ek gösterge almak isteyen haber siteleri için asgari fikir işçisi sayısının 2 veya 3 katı istihdam sağlama şartının yanı sıra tekil ziyaretçi ve sayfa görüntüleme eşiklerini karşılama zorunluluğu getirildi. Resmî ilanların ise coğrafi kısıtlama olmaksızın masaüstü, mobil ve uygulama gibi tüm kanallarda görünür olması hükme bağlandı.

Fikir İşçilerine İkamet Kolaylığı ve Kredi Desteği

İstihdam süreçlerini rahatlatmak amacıyla 1'den 6'ya kadar olan kategorilerdeki yerel ve bölgesel gazetelere de belirli sayıda fikir işçisi için yayın yeri dışında ikamet etme imkânı tanındı. "Yazar" kadrosundaki isimlerin şirket ortaklığı,yöneticiliği ve öğrencilik durumları istisna kapsamına alınırken; yüksek lisans, doktora, açıköğretim ve uzaktan eğitim dışındaki aktif öğrencilerin fikir işçisi kadrosunda yer alamayacağı netleştirildi.

Finansmana erişimi kolaylaştırmak adına banka teminat mektuplarındaki "süresiz" şartı kaldırılarak "kesin ve en az 48 ay vadeli" olması yeterli görüldü. Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle oluşturulan 7,5 milyar TL'lik kefalet limiti kapsamında basın kuruluşlarına 2026 yılında kullandırılan kredi tutarının 176 milyon TL'ye ulaşarak son 15 yılın toplamını geride bıraktığı açıklandı.

Denetim ve Yaptırımlarda Basın Lehine Adımlar

Yönetmelikte yapılan değişikliklerle yaptırım mekanizmaları esnetildi. Resmî ilan hakkı biten yayınların şartları sağlamaları hâlinde resmî reklam almaya devam edebilmelerinin önü açıldı. Ağır ihlal nedeniyle yayım hakkı sona eren internet haber sitelerine uygulanan "iki yıl boyunca aynı alan adı veya imtiyaz sahibiyle yeniden başvuramama" yasağı kaldırıldı.

Ayrıca bekleme süresinin sonlandırılması ve yayım hakkının iptali gibi ağır yaptırımlarda doğrudan ceza yerine "önce uyarı" sistemi getirildi. İstisnai durumlar hariç ilk ihlalde yayın uyarılacak, ancak bir yıl içinde aynı ihlal tekrarlanırsa hak kaybı yaşanacak. Denetimlerde ise işlem başlamadan önce kontrol kurulu ve yayın yetkilisinin imzalayacağı "Denetim Başlangıç Tutanağı" düzenlenmesi zorunlu tutuldu. Yönetmelik maddeleri, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte belirtilen takvime göre uygulamaya alınacak.