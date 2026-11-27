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Tören sırasında alanda bulunan bir kişi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Söz konusu kişi, korumalar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Cenaze namazının ardından Hikmet Çetin'in naaşı, defnedilmek üzere Devlet Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Valisi Yakup Canbolat, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için Meclis'te düzenlenen törenin ardından Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

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