Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından tarım, orman, toprak ve su kaynaklarına yönelik toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlenen 16'ncı Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, genel müdürler, yarışmacılar ve davetliler katıldı.

34 ülkeden 7 bin 357 eser yarıştı

Bu yıl altı farklı kategoride düzenlenen yarışmada “Genel”, “Çiftçi”, “Öğrenci”, “Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları”, “DenizBank Çalışanları” ve “Kadının Emeği, Tarımın Geleceği” başlıkları altında eserler değerlendirildi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 34 ülkeden 4 bin 444 yarışmacının katıldığı organizasyona toplam 7 bin 357 eser gönderildi. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda 14 eser ödüle layık görülürken, 100 eser de sergilenmek üzere seçildi.

Yarışmada dağıtılacak toplam ödül tutarı 1 milyon 735 bin TL olarak açıklandı. Ayrıca bir eser, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından “Bakan Özel Ödülü”ne layık görüldü.

“2050 yılında daha fazla gıdaya ihtiyaç duyulacak”

Ödül töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, tarım ve ormancılığın yalnızca üretim faaliyetlerinden ibaret olmadığını, ekonomi, sağlık, sanayi, ticaret ve milli güvenlik gibi pek çok alanı doğrudan etkilediğini söyledi.

İklim krizi, jeopolitik gerilimler, tedarik zincirindeki sorunlar ve artan girdi maliyetlerinin tarım ve ormancılığı daha stratejik hale getirdiğini belirten Gümen, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün nüfus artışı ve kentleşme nedeniyle 2050 yılında bugünkünden daha fazla gıdaya ihtiyaç duyulacağını bildirdiğini aktardı. Gümen, tarım, orman ve gıda sektörünün artık klasik bir ekonomik faaliyet alanının ötesinde, milli güvenlik ve beka meselesi haline geldiğini ifade etti. Türkiye'nin bu küresel süreçte yalnızca gelişmeleri izleyen değil, altyapısını güçlendirerek geleceğe hazırlanan bir ülke olduğunu dile getirdi.

Türkiye tarımsal hasılada dünyada 7'nci sırada

Türkiye'nin tarımsal üretimdeki konumuna ilişkin verileri de paylaşan Gümen, 2025 yılı Dünya Bankası verilerine göre küresel tarımsal üretimin oluşturduğu katma değerin yüzde 1,75'inin Türkiye'ye ait olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 2002 yılında tarımsal hasılada dünya genelinde 12'nci sırada bulunduğunu, bugün ise 7'nci sıraya yükseldiğini kaydeden Gümen, Avrupa'da ilk sırada yer alındığını söyledi. Tarımsal hasılanın 2025 yılında 83,2 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördüğünü belirten Gümen, Türkiye'nin 86 milyon vatandaşının yanı sıra 60 milyonu aşkın turistin gıda ihtiyacını karşıladığını ifade etti. Gümen, 85 ülkeye 2 bin 226 çeşit tarım ve gıda ürünü ihraç edilerek ekonomiye 32,6 milyar dolar katkı sağlandığını da aktardı.

“Kadınların emeği geleceğin tarımına yön veriyor”

Yarışmanın bu yılki temasının “Kadının Emeği, Tarımın Geleceği” olduğunu hatırlatan Gümen, kadınların tarımsal üretimin her aşamasında önemli sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Kadınların tarlada tohum ekiminden hasada, hayvancılıktan ürünlerin işlenmesine kadar üretimin her alanında emek verdiğini belirten Gümen, “Tarımın her aşamasında kadınların emeği, bilgisi ve alın teri bulunmaktadır” dedi.

Kadınların yalnızca bugünün üretimine değil, geleceğin tarımına da yön verdiğini ifade eden Gümen, yarışmanın kadınların tarımsal üretimdeki katkılarını görünür kılmayı ve emeklerinin hak ettiği değeri görmesine katkı sağlamayı amaçladığını söyledi. Gümen, kadınların bilgi ve birikiminin desteklendiği, emeğinin değer gördüğü bir tarım sektörünün güçlü, verimli ve sürdürülebilir bir gelecek için temel unsurlardan biri olduğunu kaydetti.