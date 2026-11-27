Avrupa futbolunda heyecan devam ederken Türk temsilcileri bu hafta aldıkları sonuçlarla ülke puanına önemli katkı sağladı. UEFA organizasyonlarında sahaya çıkan dört takımımız da rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız geçti.

24-26 Kasım tarihlerinde oynanan karşılaşmalarda alınan galibiyetlerin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı 54,675'e ulaştı. Böylece Türkiye, Avrupa ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer aldı.

Temsilcilerimiz rakiplerini mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların ardından Fenerbahçe de İngiltere'de karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenerek haftayı galibiyetle tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alan Beşiktaş ise Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor da deplasmanda CSKA Sofya'yı 2-1 yenerek dört temsilcimizin dört galibiyet almasını sağladı.

Türkiye 54,675 puanla 9. sırada

Dört takımımızın elde ettiği galibiyetlerin ardından güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 54,675 puanla 9. sırada bulunuyor.

Türkiye'nin önünde 57,395 puanla Hollanda yer alırken iki ülke arasındaki fark 2,720 puan olarak kaydedildi. Türkiye'nin hemen arkasında ise 47,612 puanla Yunanistan bulunuyor. Avrupa kupalarında kalan haftalarda alınacak sonuçlar, Türkiye'nin Hollanda ile arasındaki farkı kapatması ve üst sıralara yükselmesi açısından önem taşıyacak.