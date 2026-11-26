Anayasa Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecine ilişkin bireysel başvurusu hakkında kararını verdi. Başvuru kapsamında ileri sürülen hak ihlali iddialarını değerlendiren Yüksek Mahkeme, ihlal olmadığı sonucuna ulaştı.
Uzun Tutukluluk Başvurusunda Oy Çokluğuyla Karar
AYM Genel Kurulu, İmamoğlu'nun tutukluluk süresinin makul süreyi aştığına ilişkin başvurusunu oy birliğiyle kabul edilebilir buldu. Ancak yapılan inceleme sonucunda 14'e karşı 1 oyla hak ihlali olmadığına karar verildi.
Diğer hak ihlali iddialarına ilişkin kararlar ise oy birliğiyle alındı.
Muhabir: Haber Merkezi