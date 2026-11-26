Eskişehir'de 24 Kasım akşamı eğitim amacıyla havalanan AS-532 tipi askeri helikopter, saat 19.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde kaza kırıma uğradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Helikopterdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada, Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ şehit oldu. Şehitlerin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Eskişehir'e götürüldü.

ESKİŞEHİR'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Şehitler için Eskişehir 1'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ergin Dinç, Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve silah arkadaşları katıldı. Törende şehitler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra öz geçmişleri okundu ve dua edildi. Törende şehit yakınları tabutlara sarılarak, gözyaşı döktü. Törenin ardından, Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın cenazesi Antalya'ya, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un cenazesi Sivas'a, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın cenazesi Denizli'ye, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın cenazesi ise Kayseri'ye gönderildi.