Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) tarafından, esnaf ve sanatkar iş yeri denetimi ve danışmanlık uygulamalarını geliştirmek ve mesleki eğitimin niteliğini artırmak amacıyla İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grupları (İDDG) Eğitim Semineri düzenlendi.

Bağlı odaların İDDG üyelerine yönelik eğitim semineri, Birliğin İDDG üyelerinin de yer aldığı geniş bir katılımla ANKESOB Abdullah Caner Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminere TESK Başkan Vekili ve ANKESOB Başkanı Hüseyin Ar, ANKESOB Başkan Vekili ve BİDDG-1 Başkanı Hüseyin Taklacı, ANKESOB Başkan Vekili ve BİDDG-2 Başkanı Fazlı Yalçındağ ile ANKESOB Genel Sekreteri ve Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen katıldı.

Seminerin açış bölümünde ilk olarak ANKESOB Başkan Vekili ve BİDDG-1 Başkanı Hüseyin Taklacı, esnaf ve sanatkar iş yeri ziyaretlerinin mesleki eğitimde karşılaşılan sorunların tespitine katkı sağladığını belirtti.

ANKESOB Başkan Vekili ve BİDDG-2 Başkanı Fazlı Yalçındağ, İDDG üyelerinin esnafa sunduğu rehberliğin çıraklık eğitimindeki önemine değindi. ANKESOB Genel Sekreteri ve Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen ise seminerin, İDDG üyelerine mevzuat bilgilerini güncelleme ve sahadaki deneyimlerini paylaşma imkânı sunduğunu ifade etti.

“BUGÜNÜN ÇIRAKLARI GELECEĞİN USTASI OLACAK”

Seminerin açış konuşmasında mesleki eğitimin esnaf ve sanatkarların geleceği açısından önemine değinen TESK Başkan Vekili ve ANKESOB Başkanı Hüseyin Ar ise şunları kaydetti: “Bugünün çırakları, yarının ustalarıdır. Gençlerimizin güvenli çalışma ortamlarında, ustalarının deneyiminden yararlanarak meslek edinmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur.

Esnaf ve sanatkar iş yerlerimizin başarısı ile mesleki eğitimin başarısı birbirini besler. İş yerlerimiz gençlerimize meslek öğrenebilecekleri nitelikli bir ortam sunarken, yetiştirdiğimiz her çırak da bilgi ve becerisiyle esnafımızın hizmet kalitesine ve mesleklerimizin geleceğine katkı sağlar. İDDG üyelerimizin iş yeri ziyaretleri ve rehberlik çalışmaları, bu bağın güçlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Bugünkü seminerimizde sahada karşılaştığımız sorunları birlikte ele alıyor, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak çözüm yolları geliştiriyoruz.

Seminerimize bilgi ve tecrübeleriyle değer katan eğitimcilerimize, katkılarıyla programın verimli geçmesini sağlayan Birliğimizin ve bağlı odalarımızın İDDG üyeleri; kıymetli oda başkanlarımıza, yöneticilerimize, genel sekreterlerimize ve programın düzenlenmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Açış konuşmalarının ardından alanında uzman eğitimcilerin sunumlarıyla devam eden programda, İDDG üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve hizmet kalitesinin artırılması için atılabilecek adımlar ele alındı. Oturumlara aktif katılım sağlayan üyeler, uygulamaya ilişkin bilgi ve deneyimlerini paylaşarak programın verimli geçmesine katkıda bulundu.