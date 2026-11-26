Ekonomi gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Merkez Bankasının yurt içinde üretilen altınlara yönelik alım politikasında değişikliğe gittiği belirtildi.

Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre söz konusu karar, 26 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Altın Fiyatları Nasıl Etkilenecek?

Merkez Bankasının yerli üretim altın alımını durdurmasının iç piyasadaki fiziki altın arzını artırabileceği değerlendiriliyor.

Kararın altın piyasasına nasıl yansıyacağı merak konusu olurken yatırımcılar, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Gözler Merkez Bankasına Çevrildi

Merkez Bankasından konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama gelmedi. Kararın gerekçesi ve uygulamanın ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor.

Piyasalarda gözler Merkez Bankasından gelecek açıklamaya çevrildi.