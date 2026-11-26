University College London (UCL) öncülüğünde gerçekleştirilen Ulusal Cinsel Tutum ve Yaşam Tarzları Araştırması (Natsal-4), toplumun cinsel yaşam alışkanlıklarına ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Yaklaşık 6 bin 700 kişinin katıldığı araştırmada, son 36 yılda cinsel yaşam alışkanlıklarının ve bireylerin ilişkilere yönelik tercihlerinin nasıl değiştiği incelendi.

Cinsel İlişki Sıklığı Yarı Yarıya Azaldı

Araştırma sonuçlarına göre 16-44 yaş grubunda 1990 yılında ayda dört kez olarak kaydedilen cinsel ilişki sıklığı, 2010 yılında üçe, 2022-2024 döneminde ise ikiye geriledi.

Her Üç Gençten Biri Hiç Cinsel İlişkiye Girmedi

Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri de gençlerin cinsel yaşam alışkanlıklarındaki değişim oldu.

16-24 yaş grubundaki kadınların yüzde 38'i, erkeklerin ise yüzde 28'i daha önce hiç cinsel ilişkiye girmediğini belirtti. Önceki araştırmalarda bu oran yaklaşık yüzde 20 seviyesindeydi.

Çocuk Sahibi Olmak İstemeyen Kadınların Oranı Arttı

Kadınların çocuk sahibi olmaya yönelik tercihlerinde de önemli bir değişim yaşandığı ortaya çıktı.

16-44 yaş aralığında henüz çocuğu olmayan ve kesinlikle çocuk sahibi olmak istemediğini belirten kadınların oranı son on yılda yüzde 8'den yüzde 17'ye yükseldi.

Dijitalleşme Cinsel Yaşamı Nasıl Etkiliyor?

Araştırmada dijital ortamda gerçekleşen cinsel davranışların özellikle gençler arasında yaygınlaştığı da belirtildi.

Ancak araştırmacılar, cinsel ilişki sıklığındaki düşüşün yalnızca dijitalleşmeyle açıklanamayacağına ve değişimin birden fazla etkene bağlı olabileceğine dikkat çekti.

Araştırmanın sonuçları İngiltere, İskoçya ve Galler'i kapsıyor.