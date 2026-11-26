Kış mevsiminin etkisini artırmaya başladığı Ankara'da gözler aralık ayı hava durumu tahminlerine çevrildi. Uzun vadeli tahmin raporuna göre başkent, soğuk ve yağışlı bir aralık ayına hazırlanıyor.

Ankara'da Sıcaklıklar 10 Derece Düşecek!

Hava sıcaklıklarının 13 dereceden 3 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Sıcaklıklardaki düşüşle birlikte başkentte kar, karla karışık yağmur ve donan yağmurun etkili olabileceği ifade ediliyor.

Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak?

Uzun vadeli hava durumu tahminlerine göre Ankara'da kar yağışı beklenen tarihler şöyle:

2 Aralık Çarşamba: Hafif kar yağışı

Hafif kar yağışı 11 Aralık Cuma: Kar ve yağmur geçişleri

Kar ve yağmur geçişleri 19 Aralık Cumartesi: Karla karışık yağmur, donan yağmur ve yağmur geçişleri

Karla karışık yağmur, donan yağmur ve yağmur geçişleri 20 Aralık Pazar: Kar ve karla karışık yağmur

Kar ve karla karışık yağmur 21 Aralık Pazartesi: Kar ve yağmur karışımı