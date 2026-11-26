Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Nazilli Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 24 Kasım'da harekete geçti. Yeşil, Cumhuriyet ve Şirinevler mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin evlerinde ve üzerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda satışa hazır halde 15 parça metamfetamin, 38 parça esrar, 5 gram eroin, 24 sentetik ecza ve 12 parça sentetik kannabinoid ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 100 bin TL'ye el konuldu.

5 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan B.H.D., T.A., M.A.K., T.Ö. ve T.M., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.