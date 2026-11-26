Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanında Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk, Londra’da kozlarını paylaştı. Arda Turan’ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi karşısında etkili bir mücadele ortaya koyan sarı-lacivertliler, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Stamford Bridge’de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda baskısını artıran Fenerbahçe, 56. dakikada Vedat Muriqi’nin kaydettiği golle üstünlüğü ele geçirdi. Kalan dakikalarda skor değişmeyince üç puanın sahibi Kanarya oldu.

Devler Ligi’nde puanını yükseltti

Shakhtar Donetsk karşısında aldığı galibiyetle puanını 8’e yükselten Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ndeki yoluna avantajlı bir sonuçla devam etti. Ukrayna ekibi ise haftayı 4 puanla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, organizasyonun gelecek haftasında LASK deplasmanında sahne alacak. Shakhtar Donetsk ise Slovan Bratislava karşısında puan arayacak.