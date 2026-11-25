Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu, 25 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda basın çalışanlarına yönelik mali destekleri, süreli yayınların kredi başvurularını ve resmi ilan yayımlama şartlarına ilişkin ihlalleri değerlendirdi.

Toplantıda basın mensuplarının ekonomik açıdan desteklenmesine yönelik önemli kararlar alındı.

GAZETECİLERE 18 BİN LİRA FAİZSİZ BORÇ

Resmi ilan yayımlama hakkına sahip süreli yayınlarda görev yapan 25 basın çalışanının borç talebi kabul edildi.

Karar kapsamında her bir basın mensubuna 18 bin lira olmak üzere toplam 450 bin lira faizsiz borç verilecek. Destekten yararlanacak çalışanlar, aldıkları tutarı 12 ay içerisinde geri ödeyecek.

AYLIK GERİ ÖDEME 1500 TL OLACAK

Faizsiz borç desteğinin eşit taksitlerle geri ödenmesi durumunda basın çalışanlarının aylık ödeme tutarı 1500 lira olacak.

BİK tarafından yürütülen sosyal destek faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi basın mensuplarına ve hayatını kaybeden basın çalışanlarının ihtiyaç sahibi ailelerine yönelik maddi yardımlar da sürdürülüyor.

BEŞ İLDEKİ YAYIN KURULUŞLARINA YAPTIRIM

Yönetim Kurulu toplantısında resmi ilan ve reklam yayımlama yükümlülüklerini ihlal eden süreli yayınlara ilişkin kararlar da alındı.

Yaptırım gerekçeleri şöyle sıralandı:

Afyonkarahisar: Asgari ziyaretçi trafik şartının ihlal edilmesi.

Ankara: Sevk edilen resmi ilanın yayımlanmaması.

Karaman: Resmi ilanın eksik yayımlanması ve içerik şartının ihlali.

Kırıkkale: Resmi ilanın hatalı yayımlanması ve içerik şartının ihlali.

Kırşehir: Teslim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi.

Söz konusu beş süreli yayına birer gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme yaptırımı uygulanması kararlaştırıldı.

KONYA'DAKİ HABER SİTESİNİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Konya'da faaliyet gösteren bir internet haber sitesinin, kendisine gönderilen resmi ilanı yayımlamaması nedeniyle alınan karara yönelik itirazı reddedildi. Haber sitesine bir gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme yaptırımı uygulanmasına karar verildi.

İKİ BASIN KURULUŞUNA KREDİ ONAYI

Basın işletmelerinin finansman taleplerini de değerlendiren Yönetim Kurulu, bir gazete ile bir internet haber sitesinin kredi başvurusunu onayladı.