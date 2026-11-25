Altındağ’da İki Yeni Tesis Hizmete Açıldı: Kreş ve Kadın Merkezi Bir Arada

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılacağı belirtilen toplantıda, krizin ekonomik ve hukuki boyutlarına ilişkin açıklamalar yapılması bekleniyor.

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