Fon krizine ilişkin gözler Beştepe'ye çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenmesi planlanan ortak basın toplantısında, krize ilişkin son gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Ekonomik ve hukuki süreç gündemde
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılacağı belirtilen toplantıda, krizin ekonomik ve hukuki boyutlarına ilişkin açıklamalar yapılması bekleniyor.
Saat 19.00'da gerçekleştirilmesi planlanan toplantıda verilecek mesajlar merakla bekleniyor.
Muhabir: Ayça Cicidurucu