Türkiye’nin çatısı olarak anılan Ağrı, il statüsüne kavuşmasının 100. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; 21 Kasım'da başlayan ve bir hafta boyunca devam edecek kutlama programı, kentin tarihî geçmişini, kültürel değerlerini ve toplumsal hafızasını ön plana çıkarıyor.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Ağrı’nın 100. yılına ilişkin Gazetemiz SONSÖZ'e yaptığı değerlendirmede, bu anlamlı yıl dönümünün yalnızca bir tarihî hatırlatma olmadığını, aynı zamanda kentin geçmişiyle geleceği arasında güçlü bir bağ kurulması açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Devlet Arşivleri belgelerine göre Ağrı’nın il oluş süreci, Dâhiliye Vekâletinin 21 Kasım 1926 tarihli ve İdâre-i Umûmiyye 3119 numaralı tezkeresi üzerine hazırlanan kararın, İcra Vekilleri Heyetinin 24 Kasım 1926 tarihli toplantısında kabul edilmesiyle tamamlandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü’nün başbakanlığı döneminde alınan kararla Ağrı, Türkiye’nin idari yapısında il statüsüne kavuştu.

Aradan geçen bir asırda tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve çalışkan insanlarıyla önemli bir birikim oluşturan Ağrı, 100. yılını geçmişine sahip çıkarak ve geleceğe yönelik hedeflerini güçlendirerek karşılıyor.

BİR HAFTA BOYUNCA 100. YIL ETKİNLİKLERİ

Ağrı Valisi Önder Bozkurt’un öncülüğünde hazırlanan kutlama programı kapsamında kentte birbirinden anlamlı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Kortej yürüyüşü, fotoğraf sergisi, fidan dikimi, konser, panel, sanat yarışmaları, bisiklet turu ve Ağrı Dağı tırmanışı programın öne çıkan etkinlikleri arasında yer alıyor.

Kutlamaların ilk gününde, 23 Kasım'da saat 15.30'da Cumhuriyet Caddesi'nden başlayan 100. Yıl Kortej Yürüyüşü, Millet Bahçesi'nde tamamlandı. 24 Kasım'da Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 14.45'te 100. Yıl Fotoğraf Sergisi ziyaretçilerini ağırladı. Aynı merkezde saat 15.00'te 100. Yıl Kutlama ve Öğretmenler Günü Programı gerçekleştirildi. Saat 15.45'te ise 100. Yıl Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları Ödül Töreni düzenlendi. 25 Kasım'da Ağrı'nın il oluşunun yıl dönümü ve Öğretmenler Günü dolayısıyla saat 09.00'da 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Günün devamında saat 18.00'de Kültür ve Kongre Merkezi'nde 100. Yıl Konseri düzenlendi.

AĞRI’NIN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ ÖN PLANA ÇIKACAK

Kutlama programı 26 Kasım'da da çeşitli etkinliklerle devam edecek. Saat 11.00'de Merkez Şehitlik yanında 100. Yıl Ağrı Hatıra Ormanı etkinliği gerçekleştirilecek. Saat 14.00'te ise Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonu'nda 100. Yıl Paneli ve Sergisi düzenlenecek.

27 Kasım'da Mevlid-i Şerif programıyla başlayacak etkinlikler, saat 11.30'da Ağrı Merkez Camii'nde gerçekleştirilecek programın ardından devam edecek. Saat 14.00'te Abide Meydanı'ndan başlayarak Millet Bahçesi'nde sona erecek 100. Yıl Bisiklet Turu düzenlenecek. Kutlama programı kapsamında ayrıca 100. Yıl Ağrı Dağı Tırmanışı gerçekleştirilecek.

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